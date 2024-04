Polizei und Post laden zum Kaffeeplausch

„Es findet zusammen, was zusammen gehört“, meinte Innenminister Gerhard Karner am Donnerstag bei einem besonderen „Kaffeeplausch“ in der Postfiliale Mödling. Anlass war eine besondere Zusammenarbeit von Polizei und Post.

Beide genießen in der Bevölkerung großes Vertrauen, so Karner. Und dieser Vertrauensbonus soll bei der Aktion „Coffee with Cops bei der Post“ zu einem entspannten Gesprächsklima führen. Denn die Sicherheitspartnerschaft zwischen Innenministerium und österreichischer Post AG hat den direkten Kontakt mit der Bevölkerung zum Ziel, eine Postfiliale mit ihrer hohen Frequenz sei der ideale Ort dafür.

Bei einer Tasse Kaffee gibt es die unkomplizierte Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger, mit ihren regionalen Polizistinnen und Polizisten Verbindungen aufzubauen, Probleme und Fragen zu besprechen, Ideen auszutauschen – und den Menschen hinter der Uniform kennenzulernen.