Polizei startet "Aktion scharf" gegen Laser-Blocker

Gesetzeslage: Vorsicht bei Fahrten mit Radarwarnern ins Ausland

Neben den Laser-Blockern gibt es noch andere technische Systeme, die zumindest auf technische Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung hinweisen können.

Bekanntestes Beispiel dafür sind Navigationsgeräte, die Autofahrern auf interessante Punkte (POI – Points of Interest, Anm.) hinweisen. Laut ÖAMTC können diese Hinweise durchaus einen wichtigen Zweck erfüllen, weil „diese Informationen durch die Temporeduktion vor Gefahrenstellen durchaus sinnvoll im Sinne der Verkehrssicherheit sein können“.

Doch es ist Vorsicht geboten: Denn die Rechtslage in der Schweiz und in Deutschland ist eine andere. Dort sind alle Geräte, „die vor mobilen oder fest installierten Geschwindigkeitsmessstellen warnen, verboten“. Darunter fallen eben auch alle GPS-Navigationsgeräte, die eine Radar-Warn-POI aktiviert haben – also beispielsweise Navigationssysteme und entsprechend ausgestattete Mobiltelefone.

In der Schweiz drohen dafür Strafen in der Höhe von mindestens 200 Euro, in Deutschland droht ein Bußgeld in der Höhe von mindestens 75 Euro.

Achtung: Auch Gerätekombinationen eines GPS-Gerätes mit einem Handy oder einem Notebook sind untersagt, wenn sie über eine entsprechende Warnfunktion verfügen.