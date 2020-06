Polizei-Schnüffler im Pensionsschock

Mach’ einem Polizeihund begreiflich, dass er pensioniert ist. Er wird schon von selbst draufkommen müssen.“ Gruppeninspektor Andreas Zabadal aus Schloss Hof im Marchfeld darf ab sofort „Flesch“, seinen vierbeinigen Kollegen, nicht mehr in den Dienst mitnehmen. Denn er ist zehn Jahre alt geworden und damit pensionsberechtigt. So sind halt die Vorschriften bei der Polizei.

Inspektor „Fleche le Bosseur“ ist laut Staatsbürgerschaftsnachweis ein belgischer Schäferhund und laut Geburtsurkunde am 24. Mai 2001 in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel geboren. Er war gerade neun Wochen alt, als ihn Zabadal zu sich nach Hause holte: „Seine Ausbildung begann praktisch am ersten Tag.“ Wie? Zabadal: „Er wurde von mir mit den verschiedensten Bodenarten konfrontiert. Rasen, Betonboden, Asphalt, glatte Böden, rauhe Böden.“ Dann kam Rolltreppenfahren dazu und die erste Fahrt mit einem Aufzug.“