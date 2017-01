Polizei schnappt Brandstifter

Ein Wagen am Feuerwehrfest in Königsberg

Seit August des vergangenen Jahres hat ein Brandstifter Feuerwehr und Polizei im südlichen Niederösterreich in Atem gehalten. Er soll in sechs Monaten zumindest in sechs Fällen Autos in der Buckligen Welt angezündet haben. Vor wenigen Tagen konnten Kriminalisten und Brandermittler einen Verdächtigen nach dem entscheidenden Hinweis einer Augenzeugin ausforschen. Nach anfänglichem Leugnen gab der 18-Jährige zu, die Fahrzeuge abgefackelt zu haben.

Ihren Ursprung nahm die Serie ausgerechnet auf einem Feuerwehrfest. Beim Wiesen-Fest der Freiwilligen Feuerwehr Königsberg im Bezirk Neunkirchen stieg den hunderten Festgästen vergangenen August kurz vor Mitternacht Brandgeruch in die Nase.

Auf dem Parkplatz neben dem Festgelände schlugen Flammen aus dem Innenraum von zwei geparkten Fahrzeugen. In den darauf folgenden Monaten wiederholten sich ähnliche Taten. Vier Mal gingen dabei in Krumbach im Bezirk Wiener Neustadt Autos in Flammen auf. Beim jüngsten Vorfall in der Vorwoche wurde der 18-Jährige in der Nähe des Tatortes gesehen und angesprochen. Die Polizei holte den jungen Mann zur Einvernahme, worauf er schließlich die Taten zugab. Über die Anklage entscheidet nun die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.