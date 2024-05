Hunderte Polizisten standen im Mittelpunkt einer Feier in NÖ

Großer Festakt am Hauptplatz in Mistelbach in Niederösterreich. 240 Polizisten feierten mit Freunden und Familie ihre Angelobung bzw. Ausmusterung.

An der Veranstaltung nahm auch viel Prominenz teil. Gesichtet wurden unter anderem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), Bürgermeister Erich Stubenvoll und Landespolizeidirektor Franz Popp.