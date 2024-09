Polizeieinsatz in NÖ: 14-Jährige war offenbar Mitglied einer Diebesbande

Kurz vor Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) landete das Fahrzeug im Straßengraben, der führerscheinlose 22-jährige Lenker und eine 14-Jährige wurden leicht verletzt. In Folge wurden weitere Fahrzeuge gestohlen, gestoppt wurde die Bande in Krems.

Nach dem Unfall mit dem in Schwechat entwendeten Kleintransporter in der Nacht auf den 29. August flüchtete das beschuldigte Quartett und stahl einen Pkw, um nach Wien zurückzufahren. In der folgenden Nacht wurden in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) - nach mehreren erfolglosen Versuchen - offenbar ein weiterer Kleintransporter und ein Auto gestohlen. In Krems wurde das Quartett schließlich von der Polizei angehalten.

Die Beschuldigten aus den Bezirken Gänserndorf, Neunkirchen und Wien-Simmering werden der Staatsanwaltschaft Wien unter anderem wegen Diebstahls und unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wegen Verwaltungsübertretungen angezeigt.