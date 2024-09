Mit 140 km/h durchs Ortsgebiet: Biker raste in NÖ der Polizei davon

Ein 17-jähriger Motorradlenker ist am Wochenende der Polizei in Pöchlarn (Bezirk Melk) davongerast. Der Teenager hat keinen Führerschein und auch keine Zulassung für das Bike.

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs war am Samstagabend zunächst rasant im Verbund mit zwei 15 Jahre alten Mopedfahrern unterwegs gewesen. Später konzentrierte sich die Verfolgung auf den Motorradlenker - letztlich auch, weil an seinem Bike Beleuchtung und Kennzeichentafel fehlten.

Spaziergänger in Gefahr

In der Folge soll der Jugendliche mit 140 km/h durch das Ortsgebiet gebrettert sein und sich auch einer Anhaltung entzogen haben. Mehrere Verkehrsteilnehmer sowie zwei Spaziergängerinnen wurden nach Polizeiangaben vom 17-Jährigen gefährdet.

Aufgegriffen wurde der Teenager später in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe seines Fahrzeuges. Bei der Einvernahme betonte der 17-Jährige, der Polizei bewusst und gewollt davongefahren zu sein. Ihn erwarten Anzeigen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Bezirkshauptmannschaft Melk. Der BH ebenfalls angezeigt werden die beiden 15-jährigen Mopedlenker.