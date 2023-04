Polizisten für Lebensrettung nach Bluttat geehrt

Die Bluttat vom 3. April ist noch allzu gut in Erinnerung: Ein 27-Jähriger ging in Strasshof an der Nordbahn laut Polizei mit einem Messer auf seine Mutter (60) und den Stiefvater los, ehe er versuchte, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Mutter alarmierte noch selbst telefonisch die Polizei; sie sollte die Attacke aber nicht überleben und erlag ihren schweren Verletzungen.

Beim Eintreffen schwebte auch der 70-jährige Stiefvater aufgrund der Stichwunden in Lebensgefahr und drohte zu verbluten. Philipp Stipanitz und Sendina Hodzic reagierten rasch: Sie drückten die Arterien des stark blutenden Mannes ab und konnten ihn so bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Leben erhalten.