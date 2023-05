Polizei konnte mysteriösen Raub in einem Hotel in NÖ klären

In Ramsau (Bezirk Lilienfeld) ist in der Nacht auf Dienstag ein Unterstandsloser in ein Gästehaus eingedrungen und hat ein Ehepaar mit einem Schraubenzieher bedroht. Der Mann wurde wenige Stunden später festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Raubbeute und Diebesgut wurden sichergestellt. Der geständige ungarische Staatsbürger befindet sich in der Justizanstalt St. Pölten.

Täter war maskiert

Laut Polizei hatte der Mann zunächst Räumlichkeiten im Erdgeschoss durchsucht und Bargeld, Zigarettenpackungen sowie zumindest eine Flasche Alkohol an sich genommen. In der Folge brach er im ersten Stock die Tür eines Gästezimmers auf. Ein dort aufhältiges Ehepaar wurde von dem maskierten Täter mit einem Schraubenzieher bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt.