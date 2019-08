Polizei gelang Schlag gegen Graffiti-Sprayer

Es ist ein Schaden in Millionenhöhe für die Volkswirtschaft, den Graffiti-Sprayer jedes Jahr in Österreich anrichten. Umso erfreulicher ist jener Erfolg, der der Polizei am vergangenen Wochenende in Wiener Neustadt geglückt ist. Die Beamten konnten im Zuge einer filmreifen Verfolgungsjagd am Verschubbahnhof in Wiener Neustadt zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappen. Das Duo dürfte auch an anderen Tatorten in Österreich aktiv gewesen sein. Eine Spur führt bis nach Graz. Mittels des gefundenen Tags (Künstlername, mit dem ein Sprayer seine Bilder versieht, Anm.) wird nun in den internen Datenbanken der ÖBB und anderer Verkehrsbetriebe nach weiteren Aktionen mit den Signaturen des Duos gesucht.

Es war Sonntagfrüh gegen 8.30 Uhr, als ein ÖBB-Mitarbeiter die Verdächtigen im Verschubbereich der Aspanger Zeile dabei beobachtete, wie sie mit ihren Spraydosen die Eisenbahnwaggons verzierten. Vier im Dienst befindliche Streifenfahrzeuge mit acht Beamten machten sich sofort auf den Weg zur Einsatzadresse. Auch zwei Polizei-Hundeführer, die bereits ihren Dienst beendet hatten, aber noch in der Nähe waren, fuhren zu.