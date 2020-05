Polizei fasst Voodoo-Einbrecher

Insgesamt sieben Einbrüche in Gartenhütten werden dem Mann vorgeworfen, der davor in Wien ein Auto gestohlen haben dürfte, das aber in Kirchberg am Wagram kaputt ging.

Er gelangte Anfang der vergangenen Woche irgendwie in die Kremser Riede Kremsleiten. Dort dürfte er aus Gartenhütten Lebensmittel, Alkohol und anderes Brauchbares gestohlen haben, um sich über die Runden zu bringen. Dabei entstand ein Schaden der auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt wird – hauptsächlich durch Beschädigungen, der Wert des Diebsgutes ist gering.

Der Mann dürfte dann in den Gartenhäusern und Verstecken wie einem Erdkeller übernachtet haben, wo er auch Feuer machte. Er baute aber auch Puppen, die er teilweise verbrannte, oder errichtete aus unterschiedlichsten Gegenständen Altäre die jenen ähneln, wie sie in der Voodoo-Religion verwendet werden. Die ist in seinem Heimatland weit verbreitet.