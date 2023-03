Polizei in NÖ und der Steiermark fahndet nach Trickdieb

Nach einem bislang unbekannten Trickdieb fahndet die Polizei in Niederösterreich und in der Steiermark. Der Verdächtige soll am 11. und 12. Jänner 2023 in den Bezirken Scheibbs (NÖ), Liezen (Stmk) und im Stadtgebiet von St. Pölten insgesamt sechs Trickdiebstähle in Geschäften oder Gaststätten begangen haben.

Die Vorgangsweise des mutmaßlichen Täters war dabei stets dieselbe. Er verwickelte Angestellte oder Gäste in ein intensives Gespräch und stahl ihnen dabei ihre Geldbörse oder ihr Mobiltelefon. Der allein durch diese bekanntgewordenen Straftaten entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.400 Euro.

Tankstelle

Eine in einem Tankstellenshop montierte Videoüberwachung konnte den mutmaßlichen Dieb aufzeichnen. Nun hoffen Ermittler dem Unbekannten auf die Spur zu kommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.