Polizei beschlagnahmt 49 Chihuahuas in 40 Quadratmeter Wohnung

Beamte der Polizeiinspektion Pottendorf haben in einer 40 Quadratmeter Wohnung in Pottendorf in Niederösterreich 49 Chihuahuas beschlagnahmt. Die Beamten hatten nach einem Vorfall im Schlosspark in Pottendorf gegen eine verdächtige Person ermittelt. Es wurde vermutet, dass sich die Person in einer Wohnung in Pottendorf versteckt.

Als die Beamten an die Eingangstür der Wohnung klopften, öffnete niemand. Stattdessen war lautes Hundegebell zu hören. Sie öffneten die unverschlossene Wohnungstür und entdeckten zahlreiche Hunde. Die Tiere waren ohne Wasser und Futter in Transportboxen eingesperrt. In einem Raum fanden die Beamten weitere Hunde, umgeben von Exkrementen. Der Amtstierarzt wurde verständig und ordnete die Beschlagnahmung der Hunde an. Gegen die angebliche „Züchterin“ wurde Anzeige erstattet. Die Hunde wurden vom Tierheim Baden abgeholt und versorgt.