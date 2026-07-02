Bewerbungsboom bei der Polizei: 205 Beamte feiern Karrierestart

Am Retzer Hauptplatz im Bezirk Hollabrunn sind am Donnerstag 205 Polizistinnen und Polizisten im Rahmen einer Angelobungs- und Ausmusterungsfeier geehrt worden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich sowie Landespolizeidirektor Franz Popp gratulierten den Beamtinnen und Beamten und würdigten deren Einsatz.

102 Polizistinnen und Polizisten haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und treten nun ihren Dienst an, darunter 49 im Bereich der Fremden- und Grenzpolizei. Weitere 78 Beamtinnen und Beamte beendeten ihre Ausbildung für die mittlere Führungsebene und übernehmen künftig Führungsaufgaben. Zudem legten 25 neue Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten ihren Diensteid ab.