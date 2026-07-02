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Niederösterreich

Bewerbungsboom bei der Polizei: 205 Beamte feiern Karrierestart

205 Polizisten standen in Retz im Mittelpunkt eines Festakts. Gleichzeitig meldet Niederösterreich fast doppelt so viele Bewerbungen wie noch vor einem Jahr.
Johannes Weichhart
02.07.2026, 18:12

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Am Retzer Hauptplatz im Bezirk Hollabrunn sind am Donnerstag 205 Polizistinnen und Polizisten im Rahmen einer Angelobungs- und Ausmusterungsfeier geehrt worden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich sowie Landespolizeidirektor Franz Popp gratulierten den Beamtinnen und Beamten und würdigten deren Einsatz.

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102 Polizistinnen und Polizisten haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und treten nun ihren Dienst an, darunter 49 im Bereich der Fremden- und Grenzpolizei. Weitere 78 Beamtinnen und Beamte beendeten ihre Ausbildung für die mittlere Führungsebene und übernehmen künftig Führungsaufgaben. Zudem legten 25 neue Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten ihren Diensteid ab.

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Karner betonte, dass die personelle Stärkung der Polizei in Niederösterreich konsequent fortgesetzt werde, um die Dienststellen ausreichend mit Personal auszustatten. Die Zahl der Bewerbungen für den Polizeiberuf steigt unterdessen deutlich: Für den Aufnahmetermin im September 2026 gingen knapp 630 Bewerbungen ein – fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

Hollabrunn
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