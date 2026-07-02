Heer öffnete die Tore: Tausende Schüler kamen nach Mistelbach

Rund 2.000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 200 Lehrkräfte aus den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn, Gänserndorf und Korneuburg haben diese Woche den traditionellen „Tag der Schulen“ in der Bolfras-Kaserne in Mistelbach besucht. Gulaschkanone im Großeinsatz Das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 (AAB 3) präsentierte dabei seine Ausrüstung und Aufgaben.

An insgesamt elf Stationen konnten die Besucher Militärfahrzeuge und Gerät aus nächster Nähe kennenlernen. Gezeigt wurden unter anderem die Panzerhaubitze, der Bergepanzer „Greif“, das Allschutz-Transport-Fahrzeug Dingo sowie das geschützte Mehrzweckfahrzeug Husar. Ergänzt wurde das Programm durch Vorführungen auf der Hindernisbahn, eine dynamische Gefechtsdemonstration sowie Einblicke in die Ausrüstung und Bekleidung der Soldatinnen und Soldaten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bundesheer Auch Militärkommandant Georg Härtinger besuchte die Veranstaltung.

Auch historische Militärtechnik war vertreten: Der Verein „Retro Lounge“ stellte mit einem originalgetreu restaurierten Dodge-Jeep die vier alliierten Besatzungsmächte rund um den Staatsvertrag von 1955 nach. Zudem informierten das Heerespersonalamt und Informationsoffiziere über Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer. Für die Verpflegung sorgte die Feldküche – die sogenannte „Gulaschkanone“. Die Veranstaltung findet bereits seit rund 30 Jahren statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen – von der Volksschule bis zu berufsbildenden höheren Schulen. Das Programm wird dabei an das jeweilige Alter angepasst.