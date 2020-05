100 Beamte gehen auf die Reise

Selbst der vorauseilende Gehorsam nutzte nichts mehr. Als Ende vergangener Woche erste Informationen darüber durchsickerten, dass Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) seine Polizeiinspektion verlieren könnte, hat die Volkspartei binnen zwei Tagen 1071 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Das sind immerhin die Hälfte aller Wahlberechtigten im Ort. Geändert hat dies an den Plänen jedoch nichts mehr.

Die sechs Beamten von Puchberg werden in Zukunft im zwölf Kilometer entfernten Willendorf ihren Dienst versehen und nur noch mit dem Auto auf Visite kommen. SPÖ-Bürgermeister Michael Knabl, der Dienstagfrüh durch einen Anruf des KURIER von der definitiven Schließung erfahren hat, ist über das Vorgehen bitter enttäuscht. Puchberg ist durch den Schneeberg einer der beliebtesten Tourismusorte in NÖ. Mit 80.000 Nächtigungen und 157.000 Fahrten mit der Zahnradbahn in einer Saison sei der Ort ein Tummelplatz für Ausflügler und Touristen. „In der Hochsaison haben wir bis zu 3000 Tagesgäste. Da ist die Präsenz von Ordnungshütern unbedingt erforderlich“, so Knabl, der nun eine Petition verfassen will. ÖVP-Obmann Martin Hausmann bekrittelt außerdem die weiten Anfahrtswege: „Im Winter braucht die Polizei dann 40 Minuten nach Puchberg“.