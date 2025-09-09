Politposse: SPÖ feiert Kinderschaukel, die von der FPÖ bezahlt wurde
Soziale Medien werden von Kommunalpolitikern gerne genutzt, um ihre "Leistungen" entsprechend in Szene zu setzen. In Neunkirchen dürfte dieser Versuch einer Stadträtin aber etwas daneben gegangen sein.
SPÖ-Mandatarin Gerlinde Metzger posiert auf der Facebook-Seite der SPÖ Neunkirchen mit einem breiten Lächeln auf einer neuen Kinderschaukel - die wegen der Finanzmisere der Stadt von FPÖ-Mandataren aus der Privattasche bezahlt wurde.
Bei den Freiheitlichen spricht man angesichts der öffentlichen Inszenierung von einem "roten Bauchfleck".
Anliegen von Familien und Kindern
Die Reaktion der Freiheitlichen nach dem Posting ließ nicht lange auf sich warten. FPÖ-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig spricht von einem "SPÖ-Bauchfleck".
Antrag gescheitert
Der Dringlichkeitsantrag der SPÖ zur Beschaffung der Geräte für den Spielplatz sei nämlich aus Budgetgründen im Stadtparlament gescheitert.
Neunkirchen steckt bekanntlich in einer Finanzkrise, der Abgang beträgt rund acht Millionen Euro. Aus Einsparungsgründen muss heuer sogar der Adventrummel im Stadtpark abgesagt werden.
Während die SPÖ mit "Foto-Inszenierungen" auffalle und "die Bevölkerung anschwindelt, haben die freiheitlichen Mandatare nicht lange gefackelt, sondern gehandelt", erklärt Berlosnig.
Schenkungsvertrag
2.400 Euro wurden seinen Angaben nach privat von der FPÖ bezahlt, damit die Kinder in Mollram neue Schaukeln am Spielplatz bekommen. "Die Schaukelanlage wird nach Abschluss des Schenkungsvertrages offiziell an die Stadtgemeinde übergeben“, sagt Berlosnig.
Die Debatte auf Facebook, wer nun für die Kinderschaukel verantwortlich ist, geht indes freilich weiter.
