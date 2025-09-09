Politposse: SPÖ feiert Kinderschaukel, die von der FPÖ bezahlt wurde

Soziale Medien werden von Kommunalpolitikern gerne genutzt, um ihre "Leistungen" entsprechend in Szene zu setzen. In Neunkirchen dürfte dieser Versuch einer Stadträtin aber etwas daneben gegangen sein.

SPÖ-Mandatarin Gerlinde Metzger posiert auf der Facebook-Seite der SPÖ Neunkirchen mit einem breiten Lächeln auf einer neuen Kinderschaukel - die wegen der Finanzmisere der Stadt von FPÖ-Mandataren aus der Privattasche bezahlt wurde.

Bei den Freiheitlichen spricht man angesichts der öffentlichen Inszenierung von einem "roten Bauchfleck".