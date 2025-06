Mobilität: Neunkirchen lässt Bürger bei neuem Konzept mitreden

Umfrage auch in Papierform

Um möglichst viele Teilnehmer zu erreichen, wird der Fragebogen auch in analoger Form im Rathaus ab dem 26. Juni erhältlich sein. Die ausgefüllten Bögen können in den Briefkasten beim Rathaus eingeworfen werden. In Mollram steht eine Abgabebox beim Genuss-Heurigen Simon bereit, in Peisching beim Dorfwirt Beisteiner – auch dort können die Bögen ab Ende Juni abgegeben werden.

Der Link zum Online-Fragebogen ist auf der Website der Stadt, auf der Digilight-Stele, bei den Parkscheinautomaten sowie auf Plakaten in verschiedenen Einrichtungen der Stadt zu finden. Auch in der Gemeindestube ist ein QR-Code abgedruckt, der direkt zur Umfrage führt.