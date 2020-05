Polit-Debatte um neuen Freiwilligenbus

Mair hatte jene, die den eingesparten Citybus schriftlich beklagt hatten, in einem Brief über den neuen Öffi-Transporter in die City informiert. „Wir werden noch einmal informieren. Der , WYli’ wird fortgesetzt. Es haben sich schon viele freiwillige Fahrer gemeldet“, kündigt Mair an.

Raifberg, mit rund 350 Einwohnern, ist ein traditionelles SPÖ-Revier. Aber SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker wehrt sich vehement dagegen, dass seine Partei hinter einem Boykott des „ WYli“ stecken könnte. Für kurze Zeit hatte die SPÖ früher an Samstagen ein Taxi-Unternehmen für die Raif-berg-Route in die City engagiert. Als es um die Übernahme und Erweiterung der Samstagstouren durch die Stadt ging, wurde von ÖVP, Liste UWG und Grünen die Idee des „ WYli“ unterstützt.

Warum die SPÖ aber im Gemeinderat ebenfalls für die Einsparung von rund 10.000 Euro für den Samstag-Citybus gestimmt hat, erklärt Reifecker so: „Wir dachten, dass es von Raifberg ohnehin den Postbus gibt – ein Irrtum“. Die geringe Beteiligung bei der ersten Fahrt sei in der verpflichtenden Mitgliedschaft zum „ WYli“-Verein begründet, die jeder Fahrgast eingehen müsse, glaubt der rote Stadtvize. „Die Leute wollen das nicht.“

Tatsächlich muss jeder Passagier erst dem Verein beitreten, bevor er den Bus um einen Euro nutzen kann.