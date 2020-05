Platzhirsch verlässt sein Revier

Konrad ist der Vorsitzende des Jagdverbandes, der gesetzlichen Interessenvertretung der 34.000 Jäger in NÖ. Zuletzt wurde er für eine Periode von 2009 bis 2015 als Landesjägermeister wiedergewählt. „Ich habe innerhalb dieser offenen Funktionsperiode mit Josef Pröll einen geeigneten Nachfolger gesucht und gefunden, was eine der wichtigen Aufgaben jeder Führungspersönlichkeit darstellt“, sagte Konrad. Und: Diese Hofübergabe in jüngere Hände solle den Jagdverband für alle kommenden Aufgaben stärken. „Die Ära Christian Konrad ist ohne Zweifel eine große Periode für die Jagd nicht nur in Niederösterreich sondern für ganz Österreich. Er stellte die Jagd in den Mittelpunkt der Gesellschaft mit all ihren Höhen und Tiefen“, würdigte Pröll die „ Amtszeit“ des bisherigen Landesjägermeisters. Er, Pröll, komme aus der Landwirtschaft, sei ein begeisterter Jäger und habe Zugang zur politischen Arena. Dieses „Dreieck“, wie er es nannte, sei eine gute Basis, um sich mit großem Elan den Belangen der Jagd widmen zu können. Pröll: „Ich werde in Wieselburg gerne als Kandidat antreten.“ Ab kommenden Jänner will der 43-Jährige die niederösterreichischen Regionen bereisen und vor Ort mit den Jagdfunktionären Gespräche führen.