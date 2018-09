Pkw-Lenker verbrannte nach Unfall auf der A2

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Dienstag auf der Südautobahn im Bezirk Neunkirchen gekommen. Ein Pkw krachte gegen 22 Uhr beim Knoten Seebenstein frontal und ungebremst in einen Anpralldämpfer bei der Autobahnabfahrt. Das Unfallwrack ging laut Augenzeugenberichten sofort in Flammen auf. Der Lenker schaffte es nicht mehr aus dem Wagen zu kommen.

Obwohl ein Feuerwehrauto aus der Steiermark kurz nach dem Unglück zur Unfallstelle kam, konnte der Fahrzeugbrand nicht mehr rechtzeitig eingedämmt werden. Der Pkw ging lichterloh in Flammen auf und brannte völlig aus.

Am Dienstag war die Polizei noch damit beschäftigt, die Identität des Toten zu klären. Das Fahrzeug war im Bezirk Neunkirchen angemeldet. Ob es sich beim Opfer tatsächlich um den jungen Zulassungsbesitzer handelt, war Gegenstand von Ermittlungen.