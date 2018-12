Pizzalieferant der Polizei gilt als Terrorverdächtiger

Nachdem A.s Frau jedoch wegen Streitigkeiten nach Wien zog, zeigte sie den 36-Jährigen vergangene Woche wegen häuslicher Gewalt an. Gegenüber der Polizei packte sie plötzlich mit schweren Anschuldigungen gegen ihren Ex aus. Der Syrer soll an einem Terroranschlag in seiner Heimat mitgewirkt haben. „Es gibt angeblich ein Video darüber, das aber genau so gut als Fälschung durchgehen könnte. Weiter sind die Ermittlungen noch nicht“, schildert der Anwalt des Tatverdächtigen, Wolfgang Blaschitz. Auch mögliche Komplizen des Mannes stehen im Visier des Verfassungsschutzes. Khaled A. beteuert seine Unschuld. Er sitzt in der Justizanstalt Wr. Neustadt in Untersuchungshaft.