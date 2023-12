Pitt stoppt transatlantische Schmuggelroute für Drogen

Kriminalisten der Suchtmittelgruppe des Flughafens Wien-Schwechat konnten eine transatlantische Drogenschmuggelroute aufdecken. Der Polizeidiensthund „Pitt von Taffatal“ erschnüffelte gemeinsam mit dem Zolldiensthund „Pero“ im Zeitraum von 4. Juli bis 9. September 2023 insgesamt 23 Sendungen mit über 50 Kilogramm Cannabiskraut.

Die Ermittler stießen bei den Erhebungen auf vier malaysische Staatbürger im Alter zwischen 34 und 59 Jahren sowie einen chinesischen Staatsbürger im Alter von 38 Jahren. Die fünf Beschuldigten wurden von ihren Auftraggebern nach Wien beordert um die Suchtmittelpakete abzuholen, diese anschließend in eigens gemietete Wohnungen in Wien luftdicht in Koffer zu verpacken um dann selbst weiter nach Deutschland, England und die Niederlande zu reisen um so das Cannabiskraut zu schmuggeln.