Piraten auf Schatzsuche in Waldkirchen an der Thaya

Wer in Waldkirchen Hunderten Piraten jeden Alters begegnet, hat keine Halluzinationen. Zumindest am 25. August nicht, wenn in der kleinen Gemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya bereits zum fünften Mal das preisgekrönte Ferienspiel „Käpt’n Dros“ stattfindet. Rund 700 Teilnehmer (von 3 bis 93 Jahren) werden dazu erwartet.

Bei dem Projekt sitzt fast die gesamte Ortschaft in einem Boot. Über Parteigrenzen hinweg wird an einem Strang gezogen, um die Region an der tschechischen Grenze zu beleben. Beteiligt sind unter anderen sieben Feuerwehren, das Rote Kreuz, die Polizei, der Seniorenbund, die Landjugend, der Fischereiverein, der Dorferneuerungsverein, Dynamite-Tours sowie zahlreiche Privatpersonen. Rund 200 Helfer an der Zahl.