Pionierleistung brachte den Tourismus auf die Rax

Sie bescherte der Sommerfrische in Reichenau einen Höhenflug und brachte bedeutende Künstler wie Oskar Kokoschka oder Gustav Klimt in die Region. 95 Jahre nach der Eröffnung der Raxseilbahn wurde am Freitag am zweithöchsten Berg Niederösterreichs das Jubiläum der ältesten Personen-Seilschwebebahn Österreichs begangen.

Mit 180.000 Gästen jährlich, die in der „Green Queen“ auf das 1.545 Meter Hohe Raxplateau befördert werden, ist die Bahn nicht nur ein Transportmittel. „Seit 95 Jahren ist die Rax-Seilbahn mehr als ein touristischer Leitbetrieb und Wirtschaftsfaktor in den Wiener Alpen. Es handelt sich um ein familiär geführtes Ausflugsziel, das den Reiz der neuen Sommerfrische in Niederösterreich bestmöglich verkörpert“, gratulierte Tourismuslandesrat (ÖVP) Jochen Danninger beim Besuch auf der Rax zum Jubiläum.