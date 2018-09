Pilotprojekt: Wasser statt Limonade in den Volksschulen

Der Gesundheitstipp, täglich genug frisches Wasser zu trinken, ist schon zum Stehsatz geworden. In Niederösterreich wird dazu jetzt an 22 Volksschulen ein Pilotprojekt gestartet, damit Kinder bewusst zur Wasserflasche statt zu irgendwelchen zuckerhaltigen Limonaden greifen. Ziel der Aktion ist, dass die Schüler pro Vormittag mindestens einen halben Liter Wasser trinken. Und dass sie so auch Vorbilder für ihre Familien werden.

Mit dabei ist die Volksschule Perschling im Bezirk St. Pölten. Dort präsentierte der zuständige Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP) diese Initiative der Organisation „tut gut“. „Mit dem Pilotprojekt werden in einer ersten Phase in 22 Volksschulen rund 3000 Schülerinnen und Schüler in über 160 Klassen mit der Wasser-Botschaft erreicht“, sagt Eichtinger. Gleichzeitig verwies er auf die gesundheitsfördernden Eigenschaften des klaren Wassers: aufmerksamere Kinder, Vermeidung von Konzentrationsschwächen durch Flüssigkeitsdefizit, Prävention im Hinblick auf Adipositas und Karies.

Die 22 Volksschulen sind in den Bezirken Bruck an der Leitha, Melk, St. Pölten und Tulln beheimatet. Projektleiterin Irene Öllinger: „Was ist der wichtigste Nährstoff für den menschlichen Körper. Dehydrierung führt zur Konzentrationsschwäche.“