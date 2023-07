Pilotprojekt in Gänserndorf: Mit Leih-E-Scootern von A nach B

Die Gemeinden Gänserndorf und Kirchberg am Wagram haben die Nase vorne: Das Radland Niederösterreich startete nämlich gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ein Leih-E-Scooter-Pilotprojekt, um auch dort die Verkehrsalternative zu etablieren.

Gänserndorf macht den Anfang: So sind dort nun insgesamt 45 Leih-E-Scooter vom Betreiber TIER Mobility an 45 verschiedenen Stationen im Stadtgebiet verfügbar. Dazu gibt es in Gänserndorf-Süd zusätzliche E-Scooter-Parkplätze. Eine Fahrt mit einem Scooter kostet ein Euro Entsperrgebühr plus 28 Cent pro Minute. Wer regelmäßig mit den E-Rollern fahren möchte, kann auch ein Paket für 5,99 Euro pro Monat erwerben.

