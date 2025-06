Pilgerroute mit Weitblick verbindet im Mostviertel zwei Wallfahrtszentren

Die zwei bedeutenden Wallfahrtskirchen Sonntagberg und Maria Taferl werden mit dem neu beschilderten Sonntagbergweg in den Blickpunkt gestellt. Auf einer 78 Kilomete r langen Route gilt es, vom Donauraum ins Mostviertler Hügelland zu pilgern.

Jakobsweg bis Marbach

Der Sonntagbergweg verläuft großteils entlang bestehender Weitwanderwege. Die Route startet bei der Wallfahrtskirche Maria Taferl, folgt zunächst dem österreichischen Jakobsweg nach Marbach und überquert bei Persenbeug die Donau nach Ybbs.

Weiter hinein in die Mostviertler Landschaft geht es über den Hengstberg, Neustadtl und Kollmitzberg bis zur Stiftskirche Ardagger. In Zeillern verlässt er den Jakobsweg und führt über Seitenstetten auf einem aussichtsreichen Panoramaweg bis zur Basilika am Sonntagberg.