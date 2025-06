Neues Flaggschiff der Verbund-Arbeitsflotte auf der Donau getauft

Um funktionierende Wasserkraftwerke zu garantieren, ist der Elektrizitätskonzern Verbund auf eine schlagkräftige Schiffsflotte auf der Donau angewiesen. Mit der um 10 Millionen Euro angeschafften "Donau 1“ wurde nun Österreichs modernstes Arbeitsschiff in den Dienst genommen. Am Montagabend gabs im Verbund-Hafen in Ybbs an der Donau die feierliche Taufe.

Mit rund 30 Großschiffen, die hauptsächlich im Hafen beim Kraftwerk Ybbs-Persenbeug ankern, ist der Verbund einer der größten Flottenbetreiber Österreichs. Das Betreiben der Wasserkraftwerke ist jedenfalls mit einem komplexen Arbeitsaufwand verbunden. Schiffe sind dabei unersetzliche Arbeitsfahrzeuge.