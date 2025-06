Verbund eröffnet leistungsstärkste Kraftwerksgruppe Österreichs

Die modernisierte und erweiterte Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck in Oberkärnten hat am Montagvormittag offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Der Verbund hatte in den vergangenen Jahren 200 Mio. Euro investiert. Damit wurde das Kraftwerk Malta Haupt- und Oberstufe modernisiert, der Pumpspeicher Reißeck II+ und das Pumpwerk Kolbnitz wurden errichtet, wie das Land Kärnten in einer Aussendung mitteilte.