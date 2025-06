Genuss und Spektakel als Zugabe zur Landesschau in der Klinik Mauer

"Die Landesausstellungen sind deshalb so wichtig, weil sie Regionen langfristig entwickeln und wir ihnen mit solchen Projekten neue Perspektiven und wirtschaftliche Chancen eröffnen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation der Projekte in Aschbach-Markt , wo auch gleich der Spatenstich für den neuen Erlebnisgarten im Starkl-Gartencente r vorgenommen wurde. Auf mehreren Tausend Quadratmetern entsteht ein Kinderspiel- und ein Natur- und Gartenparadies .

Regionale Projektpartner stellten ihre nächtsjährigen Attraktionen an der Moststraße vor.

Panzerwerk

Ein weiteres Projekt wird es am Bahnhof St. Valentin mit der Ausstellung "Codename-Spielwarenfabrik“, als Aufarbeitung der einstigen St. Valentiner Panzerfabrik in der Nazizeit geben. Im Haager Tierpark entsteht ein Indoor-Action-Spielplatz und das neue Mostviertelmuseum. Im Schloss Ulmerfeld soll eine Schau die positive Auswirkung der Natur auf die menschliche Gesundheit behandeln. Die 200 Hektar große Erholungslandschaft Forstheide, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, soll dabei die nötige Inspiration liefern, erklärte Amstettens Bürgermeister Christian haberhauer (ÖVP).

Edelbrand und Birnengarten

Weiters werden in Öhling die Edelbrandstätte Mostelleria neu gestaltet und im dortigen zehn Hektar großen Mostbirnengarten ein Erlebnisweg eingerichtet.