Physiker Simon Gröblacher: Von Krems in die Welt der Quanten

Frage der Größe

Der in St. Pölten geborene und in Krems aufgewachsene Physiker forscht und lehrt seit zehn Jahren in den Niederlanden an der renommierten Delft University of Technology und leitet hier das „Groeblacher Lab“. Dabei möchte er in neue Dimensionen vorstoßen. „Wie groß kann man ein System machen, um Quanteneffekte zu sehen“, erklärt Gröblacher.

„Groß“ ist relativ. Es bedeutet hier makroskopische Systeme, also winzig kleine, aber riesig im Vergleich zur Quantenwelt der kleinsten Teilchen. Es gehe in seiner Forschung um die Frage, ob Quantengesetze auch für Objekte gelten, die sich mit dem bloßen Auge sehen lassen.