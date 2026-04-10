Phantombild veröffentlicht: Mann belästigt mehrere Mädchen in NÖ

Nach mehreren Vorfällen im Bezirk St. Pölten fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der gezielt Jugendliche angesprochen und teils massiv bedrängt haben soll. Die Taten ereigneten sich innerhalb weniger Wochen rund um Bahnhöfe und Wohngebiete in Herzogenburg und Traismauer.

Den ersten bekannten Vorfall gab es am 3. März: Eine 15-Jährige war am frühen Abend auf dem Heimweg vom Bahnhof, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte stellte verstörende Fragen – unter anderem wollte er die Füße des Mädchens sehen oder bot an, sie nach Hause zu fahren. Als die Jugendliche ablehnte, eskalierte die Situation: Der Mann packte sie am Unterarm und versuchte, sie zum Mitkommen zu nötigen. Kurz darauf ließ er jedoch von ihr ab. Auf dem weiteren Heimweg wurde das Mädchen noch mit einem Auto verfolgt, ehe der Täter in Richtung Herzogenburg davonfuhr. Weitere Vorfälle Nur zwei Wochen später, am 18. März, kam es im Bereich des Bahnhofs Herzogenburg zu einem ähnlichen Vorfall: Eine 17-Jährige wurde von einem Mann angesprochen, der erneut ihre Füße sehen wollte und ihr „schnelles Geld“ anbot. Die Jugendliche reagierte richtig, lehnte ab und entfernte sich rasch.

Am 20. März eskalierte die Situation weiter: In Oberndorf in der Ebene, einem Ortsteil von Herzogenburg, wurde eine 14-Jährige belästigt. Der mutmaßlich gleiche Täter sprach sie ebenfalls mit einem Geldangebot an und strich ihr dabei über den Oberschenkel. Das Mädchen konnte sich sofort entfernen. Täterbeschreibung und Phantombild Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um denselben Mann handelt. Die Beschreibung: Der Gesuchte ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und trägt kurze braune Haare, er spricht niederösterreichischen Dialekt. Beim ersten Vorfall trug er eine auffällige blitzblaue Jacke mit orangefarbenem Reißverschluss und eine dunkelblaue Jeans. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat auf Basis der Aussagen ein Phantombild erstellt. Fluchtfahrzeug: Schwarzer SUV Bei dem Fahrzeug des Verdächtigen soll es sich um ein größeres, schwarzes Auto handeln – vermutlich ein SUV mit getönten Scheiben im hinteren Bereich. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei ersucht mögliche weitere Opfer oder Zeugen, sich zu melden. Besonders auffällig: In allen Fällen sprach der Täter gezielt junge Mädchen an und versuchte, sie mit Geld oder ungewöhnlichen Forderungen zu ködern.