Pflegebereich bleibt ein Motor am Arbeitsmarkt

Der Pflege- und Betreuungsbereich wird auch in den nächsten Jahre ein Beschäftigungsmotor am Arbeitsmarkt bleiben. Angesichts der demografischen Entwicklung mit der wachsenden Altengeneration in NÖ rechnet Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz mit einem jährlichen Bedarf von rund 250 neuen Beschäftigten. Aktuell arbeiten in NÖ 17.500 Menschen in diesem Bereich. Bereits jeder Zehnte im Land (rund 50.000) hat im Gesundheits- und Pflegesektor seinen Arbeitsplatz.

Schon die Hälfte des 8,2 Milliarden-Budgets des Landes werde jährlich für Gesundheit, Soziales und Pflege aufgewendet, rechnete Schwarz vor. Doch der finanzielle Aufwand beschere den Regionen wichtige Impulse. Vor allem die Sanierung und der Ausbau in Pflegeeinrichtungen komme der Wirtschaft zugute, erklärte Schwarz. Um aufgrund der gespannten Konjunkturlage direkt Impulse im Bausektor und im Baunebengewerbe setzen zu können, werden heuer zusätzlich sechs Millionen Euro in Sanierungs- und Verbesserungsprojekte in Heimen vorgezogen, kündigte die Landesrätin an.