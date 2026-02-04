Neue Pflegekräfte aus der Ukraine: AMS-Ausbildung wird fortgesetzt

Sprachkurs und Berufsausbildung: das Pilotprojekt des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich verbindet zwei Qualifikationen. Im Caritas Haus Bernadette in Breitenfurt werden Vertriebene aus der Ukraine zu Heimhelfern. Die Kombination hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen: 22 ukrainische Staatsbürger, 21 Frauen und ein Mann, nahmen am AMS-Projekt im vergangenen Jahr teil. Alle bestanden ihre Prüfungen, 19 von ihnen stehen heute bereits im Berufsleben. Daher hat Anfang Jänner der nächste Kurs begonnen. Diesmal mit 24 Teilnehmern - 23 Frauen und einem Mann.

„Arbeit ist der beste Sprachkurs. Das ist der Leitgedanke für das neue Kursdesign", sagt AMS NÖ Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. "Wir verbinden die weiterhin starke Nachfrage nach Personal im Pflegebereich mit dem Anliegen geflüchteter Menschen aus der Ukraine, hier zu arbeiten und etwas beizutragen.“ Denn von 2021 bis 2025 ist das Stellenangebot in Niederösterreich für diplomiertes Pflegepersonal um 50 Prozent auf 396 Stellen gestiegen, bei nicht-diplomiertem Personal um 47 Prozent auf 575 freie Stellen. Der Bedarf an Heimhelfern nimmt zu: Ende Dezember 2025 gab es beim AMS NÖ 136 freie Stellen in diesem Bereich. Ihnen stehen 187 Jobsuchende gegenüber. 1.350 geförderte Jobsuchende in der Pflege Das AMS ist bemüht, durch Förderung von Pflegeausbildungen gegenzusteuern – von der Heimhilfe bis zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege. Bei der Durchführung des Kurses arbeitet das AMS NÖ mit dem Verein Tralalobe zusammen. Für die fachliche Ausbildung in der Pflege sorgt die Sozialberufeakademie Wienerwald.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jedlicka Stefan In Breitenfurt arbeiten die Kursteilnehmer mit deutsch- und ukrainischsprachigen Trainern.

Voraussetzungen für die Teilnahme am AMS-Kurs sind ein Vertriebenenstatus und Interesse am Pflegeberuf sowie Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2. Die mindestens 18 Jahre alten Teilnehmer erwartet Teamcoaching in Deutsch sowie mit russisch/ukrainisch-sprachigen Trainern, um Fach-Vokabular für den Pflegebereich zu erlernen. Der Abschluss erfolgt im Rahmen einer kommissionellen Prüfung, danach folgen Praktika mit der Option, nahtlos in ein fixes Dienstverhältnis zu wechseln. Der Kurs dauert 18 Wochen, die Kosten von 75.000 Euro werden zur Gänze vom AMS NÖ getragen. Ausbildung als Krankenschwester Viele der Absolventen haben in ihrer Heimat bereits im Pflegebereich gearbeitet, wie etwa Hanna Aleksieieva (32). Sie lebt seit November 2024 mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Österreich. "Ich war in der Ukraine acht Jahre lang Krankenschwester, danach Vertreterin für pharmazeutische Produkte", erzählt sie. Nach Abschluss des Kurses hofft die 32-Jährige, eine Stelle in einem Seniorenheim oder in der mobilen Heimhilfe zu finden. „Mir macht die Ausbildung große Freude und ich bin vor allem über die Unterstützung beim Deutschlernen glücklich. Das ist für Ukrainer wirklich wichtig, da viele von uns noch nicht lange in Österreich leben", sagt Aleksieieva. Langfristig sei ihr Ziel, ihr Diplom in Österreich nostrifizieren zu lassen, um als Pflegefachassistentin arbeiten zu können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jedlicka Stefan Nadiia Drach (li.) hat den Kurs zur Heimhelferin bereits erfolgreich absolviert, Hanna Aleksieieva nimmt am gerade begonnenen Kurs teil.