Rarität im Garten: Ungewöhnliche Kohlmeise in Mödling gesichtet

Von Laura Pusker In einem Garten in Mödling wurde eine äußerst seltene teil-leuzistische Kohlmeise entdeckt. Gabriele Payerhofer bemerkte den ungewöhnlich gefärbten Vogel an ihrer Futterstelle und teilte ihre Beobachtung auf der Citizen-Science-Plattform naturbeobachtung.at : der Treffpunkt für Naturbeobachtung in Österreich. Expertinnen und Experten des Naturschutzbunds bestätigen wenig später die Besonderheit des Tieres. Zwischen Kohl- und Blaumeisen fiel der Vogel durch sein auffälliges Erscheinungsbild sofort ins Auge: Ein größtenteils weißer Kopf, ein gelblicher Körper sowie dunkle Schwungfedern unterscheiden ihn deutlich von einer gewöhnlich gefärbten Kohlmeise. Die Ursache dafür ist der sogenannte Teil-Leuzismus, eine seltene, genetisch bedingte Farbabweichung.

Was bedeutet Leuzismus Leuzismus ist eine harmlose genetische Mutation, bei der die Bildung des Farbstoffs Melanin gestört ist. Melanin ist für dunkle Gefiederfarben wie Schwarz oder Braun verantwortlich. Beim Teil-Leuzismus sind jedoch nicht alle pigmentbildenden Zellen betroffen, weshalb nur bestimmte Körperbereiche ihre dunkle Färbung verlieren und wie erscheinen. Da Vögel neben Melanin auch andere Pigmente wie Carotinoide besitzen oder Farben durch Lichtbrechung in den Federn entstehen, können bei leuzistischen Tieren spannende Farbvariationen auftreten. Bei der entdeckten Kohlmeise zeigt sich ebenfalls dieser Effekt durch aufgehellte, aber nicht vollständig farblose Gefiederpartien.

Leuzismus ist nicht Albinismus Häufig wird Leuzismus mit Albinismus verwechselt, dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche genetische Phänomene. Albinismus verhindert die Bildung sämtlicher Farbpigmente im Körper. Albino-Tiere haben daher rötliche Augen sowie rosafarbene Schnäbel und Beine. Leuzistische Tiere hingegen weisen trotz weißer Gefiederpartien normal gefärbte Augen, Schnäbel und Beine auf.