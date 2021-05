Das Projekt „innoHeal“ stellt mit Hilfe von digitaler 3-D-Drucktechnik genau an die Patienten angepasste extrem leichte Schienen nach Knochenbrüchen her. Die von Lukas Reisinger, Johannes Lienbacher, Fabian Hebenstreit und Maximilian Göckler erarbeitete Automatisierungssoftware erlaubt es, den Ablauf vom Scan bis zum Druck der Schiene in einem Klinikbetrieb zu integrieren.

Aus derselben Schule stammte das zweitplatzierte Team. Die Vierergruppe entwarf eine gerade in Pandemiezeiten wertvolle multimediale Webseite, die Jugendlichen durch besondere Filmtechniken, Animationen oder interaktive Inhalte die Zugänge zu Lehrberufen erleichtert.

Spannende Projekte gab es auch in der Sonderkategorie „Umwelt und Tourismus“. Das Siegerteam (1.500 Euro) aus dem Wieselburger Francisco Josephinum erforschte die optimalen Toastverfahren, um Sojabohnen als Futter- und Nahrungsmittel zu optimieren. Schräg, aber pfiffig Platz drei (500 Euro): Ein Team der HAK Waidhofen/Ybbs erarbeitete das Konzept „Revived – Wir erwecken den Friedhof zum Leben“.