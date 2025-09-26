Pferdesport zieht in Wiener Neustadt 30.000 Besucher in seinen Bann
Die Kombination aus Show, Reit-Spitzensport und einem Rahmenprogramm speziell für Kinder macht die "Apropos Pferd“ seit über 30 Jahren zu einer der beliebtesten Messen Österreichs.
Mehr als 30.000 Besucher strömten im Vorjahr zum Event in die Arena Nova in Wiener Neustadt. Sie zählt damit zu einer der größten Pferdemessen Europas.
Die weltbesten Reiter im Sattel
Von 2. bis 5. Oktober ist Wiener Neustadt wieder der Nabel der Reitsportszene. Neben einem internationalen Spring- und Dressurturnier sprechen vor allem die vielen Fachaussteller das Publikum an.
"Mit dem abwechslungsreichen Programm hat sich die Apropos Pferd in den vergangenen Jahren zu einem überregionalen Treffpunkt der Pferdeszene entwickelt und ist eine echte Erfolgsstory – besonders für die Stadt Wiener Neustadt und die gesamte Region. Ein unschätzbarer Beitrag zur positiven Tourismus-Entwicklung“, meint Arena-Nova-Vorstand Philipp Gruber.
Beim internationalen 3*-Springturnier gibt es neben dem Großen Preis des Sportlandes Niederösterreich gleich drei Weltranglistenspringen, eine Hallenvielseitigkeit und ein internationales Dressurturnier.
Westernreiten
Am 5. Oktober matcht sich beim Westernturnier "Ranch Horse Challenge“ das "Who is who“ der Szene in den Disziplinen Ranch Trail, Working Western Rail und Ranch Riding. Die Messe bietet die Möglichkeit Reiter, Trainer und Reitsport-Influencer in den Stallzelten zu besuchen und sich mit ihnen auszutauschen.
Eine Vielzahl an Ausstellern bietet jede Menge Gelegenheit zum Shoppen und gezielte Informationen zu den neuesten Produkten und Innovationen.
