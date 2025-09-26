Niederösterreich

Pferdesport zieht in Wiener Neustadt 30.000 Besucher in seinen Bann

Das Stunt- und Showprogramm ist einer der Gründe, weshalb die Apropos Pferd seit Jahren so gut besucht ist.
Die "Apropos Pferd“ ist das Messe-Highlight in Niederösterreich. Von 2. bis 5. Oktober dreht sich in der Arena Nova alles ums Pferd.
Von Patrick Wammerl
26.09.25, 06:00
Die Kombination aus Show, Reit-Spitzensport und einem Rahmenprogramm speziell für Kinder macht die "Apropos Pferd“ seit über 30 Jahren zu einer der beliebtesten Messen Österreichs.

Mehr als 30.000 Besucher strömten im Vorjahr zum Event in die Arena Nova in Wiener Neustadt. Sie zählt damit zu einer der größten Pferdemessen Europas.

Die weltbesten Reiter im Sattel

Von 2. bis 5. Oktober ist Wiener Neustadt wieder der Nabel der Reitsportszene. Neben einem internationalen Spring- und Dressurturnier sprechen vor allem die vielen Fachaussteller das Publikum an.

"Mit dem abwechslungsreichen Programm hat sich die Apropos Pferd in den vergangenen Jahren zu einem überregionalen Treffpunkt der Pferdeszene entwickelt und ist eine echte Erfolgsstory – besonders für die Stadt Wiener Neustadt und die gesamte Region. Ein unschätzbarer Beitrag zur positiven Tourismus-Entwicklung“, meint Arena-Nova-Vorstand Philipp Gruber.

Die Apropos Pferd findet heuer von 2. bis 5. Oktober statt

Beim internationalen 3*-Springturnier gibt es neben dem Großen Preis des Sportlandes Niederösterreich gleich drei Weltranglistenspringen, eine Hallenvielseitigkeit und ein internationales Dressurturnier.

Westernreiten

Am 5. Oktober matcht sich beim Westernturnier "Ranch Horse Challenge“ das "Who is who“ der Szene in den Disziplinen Ranch Trail, Working Western Rail und Ranch Riding. Die Messe bietet die Möglichkeit Reiter, Trainer und Reitsport-Influencer in den Stallzelten zu besuchen und sich mit ihnen auszutauschen.

Eine Vielzahl an Ausstellern bietet jede Menge Gelegenheit zum Shoppen und gezielte Informationen zu den neuesten Produkten und Innovationen.

