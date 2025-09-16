Hofreitschul-Chef Alfred Hudler muss gehen

Der Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, Alfred Hudler, wurde mit sofortiger Wirkung entlassen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstagnachmittag mit.

"Der Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) darüber informiert, dass er zur Ansicht gekommen ist, dass es erforderlich ist, den bisherigen Geschäftsführer von seiner Funktion zu entheben und zu entlassen. Außerdem hat der Aufsichtsrat beschlossen, noch vor dem 19. September 2025 eine interimistische Geschäftsführerin bzw. einen interimistischen Geschäftsführer zu bestellen", heißt es konkret.