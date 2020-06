Pfarre Stützenhofen: Warten auf den Segen

Im Glauben wagen und entfalten" ist auf einem Plakat vor dem Altar zu lesen. Es zeigt einen Schmetterling. Mit dem Spruch ist wahrscheinlich nicht der 26-Jährige gemeint, aber die Worte passen jedenfalls zur Geschichte von Florian Stangl.

Knapp fünfzig Menschen besuchen am am Sonntag die Heilige Messe im kleinen Weinviertler Ort Stützenhofen (Bezirk Mistelbach, NÖ). Dechant George van Horick begrüßt alle Kirchgänger und auch die "fremden Gesichter", die er in seiner Kirche "noch nie zuvor" gesehen hat. Er weiß nicht, ob die Fremden auch Christen sind, aber er heißt auch sie herzlich willkommen.

Seit der Pfarrgemeinderatswahl am Sonntag vor einer Woche ist Stützenhofen ein bisschen berühmt geworden. Denn Florian Stangl, bekennender Homosexueller und mit großer Mehrheit (94 von 142 Stimmen) in den Pfarrgemeinderat gewählt worden.

Auch der Messgang am fünften Sonntag der Fastenzeit behandelt dieses Thema: "Ich darf Ihnen allen die Grüße des Kardinals ausrichten", sagt der Dechant zu Beginn der Messe. Das Thema seines Hochgebets: "Versöhnung".