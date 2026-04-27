„Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder“: 100 Jahre Pfadis in Laa an der Thaya

Wichtel und Wölflinge oder Späher und Guides - so nennen sich einzelne Teams der Pfadfinderinnen und Pfadfinder von Laa an der Thaya.

Vor genau 100 Jahren begann ihre Geschichte, damals noch mit einer kleinen Gruppe naturbegeisterter Jugendlicher. Heute zählen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder von Laa an der Thaya knapp 140 Mitglieder .

Sie treffen sich nicht nur, um Abenteuer zu erleben oder um Herausforderungen in der Natur zu meistern - das soziale Miteinander und der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt spielen ebenfalls eine zentrale Rolle für die Pfadfinderinnen und Pfadfinder von Laa.

Generationenübergreifende Gemeinschaft

„Gerade in einer Zeit, in der vieles digital und schnelllebig ist, bieten wir Raum für echte Erlebnisse in der Natur und Gemeinschaft, die weit über die Jugendzeit hinaus prägen“, sagt Pfadfinder-Obmann Werner Überall. So treffen sich Erwachsene, die als Jugendliche bei den Pfadis angefangen haben, immer noch bei der Gilde. Ihr Motto: „Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder“.