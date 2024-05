Polit-Urgestein aus NÖ verabschiedet sich in den Ruhestand

Er geht nicht nur im Privatleben in die Pension, auch mit der Politik macht Peter Rath nun Schluss. Nach fast 30 Jahren in der Melker Kommunalpolitik, geht es der ÖVP-Stadtrat nun etwas ruhiger an.

Soldatensprecher, Obmann der Jungen Wirtschaft, stellvertretender Landesparteiobmann, Gemeinderat, seit 2010 Stadtrat - Rath kann in seinem politischen Leben auf viele Stationen zurückblicken. Zudem zeigte er Durchsetzungskraft, denn einige jener Projekte, bei denen er maßgeblich mitwirkte, sorgten in der Bevölkerung auch für Kritik.