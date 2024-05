Militärchef von NÖ: Im Rennen um den Top-Job kursieren erste Namen

Der Sitz des Militärkommandos NÖ in St. Pölten

Landeshauptfrau hat Mitspracherecht

Die Personalie wird allerdings nicht im Ministerium alleine entschieden, denn auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat ein Mitspracherecht, wenn es um diese Postenbesetzung geht.

Übrigens: In der Ausschreibung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Armee bestrebt ist, den Anteil von Frauen in allen Verwendungen zu erhöhen. Deshalb werden auch Frauen "nachdrücklich" eingeladen, sich zu bewerben. Eine Entscheidung soll jedenfalls in den kommenden Monaten fallen.