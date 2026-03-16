Streit um Badesee in NÖ: Politikerin warnt vor Fischern

Es war ein lang ersehnter Wunsch vieler Gemeindebürger, der vor mehr als 20 Jahren endlich umgesetzt werden konnte. Die Gemeinde Persenbeug im Bezirk Melk bekam einen Badesee . Heute ist das rund drei Hektar große Areal samt Liegebereich, Beachvolleyball-Platz und Buffet bei der Bevölkerung beliebter denn je.

Eine, die sich für das Projekt stark gemacht hatte, war Christa Kranzl, damals noch als SPÖ-Landesrätin aktiv. Jetzt leitet Kranzl eine Bürgerliste – und wieder beschäftigt sie der See.

Es geht um die Frage, ob der Badesee künftig zum Fischen genutzt werden darf oder nicht.

Die Politikerin hat dazu eine klare Meinung: „Ich bin dagegen, weil es zu Problemen führen könnte, die es bislang noch nicht gibt“, sagt die Mostviertlerin im Gespräch mit dem KURIER.

Entweder oder

Tatsächlich liegt für den See ein wasserrechtlicher Bescheid vor. Dieser besagt, dass im Persenbeuger Badesee entweder geschwommen oder gefischt werden darf. „Beides geht nicht“, so Kranzl. Es sei auch gar nicht notwendig, so die Regionalpolitikerin, dass Angler das Areal nutzen sollten. „In der Umgebung gibt es eine Schottergrube samt See, die den Fischern zur Verfügung steht. Und die Donau ist ja auch nicht weit.“