Heftiger Wind fachte Großbrand mitten im Ort Strengberg an

Ein mitten im Ort ausgebrochenes Großfeuer forderte Samstagnacht die Feuerwehren im westlichen Bezirk Amstetten. In Strengberg war aus unbekannter Ursache ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses ausgebrochen. Heftiger Wind fachte das Feuer an, sodass die Flammen auch den Dachstuhl des Wohngebäudes entzündeten.

Großalarm

Für die Feuerwehren in der Region wurde die Alarmstufe B3 ausgerufen. Sechs weitere Wehren rückten gegen 22 Uhr zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Strengberg an. Insgesamt standen an die 120 Feuerwehrleute im Einsatz.