Niederösterreich

Heftiger Wind fachte Großbrand mitten im Ort Strengberg an

Sieben Feuerwehren rückten Samstagnacht zur Brandbekämpfung an.
Wolfgang Atzenhofer
15.03.2026, 08:30

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Gebäude in Vollbrand

Ein mitten im Ort ausgebrochenes Großfeuer forderte Samstagnacht die Feuerwehren im westlichen Bezirk Amstetten. In Strengberg war aus unbekannter Ursache ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses ausgebrochen. Heftiger Wind fachte das Feuer an, sodass die Flammen auch den Dachstuhl des Wohngebäudes entzündeten.

Großalarm

Für die Feuerwehren in der Region wurde die Alarmstufe B3 ausgerufen. Sechs weitere Wehren rückten gegen 22 Uhr zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Strengberg an. Insgesamt standen an die 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

Schutz der Nachbargebäude

Benachbarte Gebäude mussten geschützt werden.

Unter schwerem Atemschutz wurde sofort mit mehreren Löschleitungen die Brandbekämpfung aufgenommen. Insbesondere der Rettung des Wohnhauses galt das Hauptaugenmerk der Freiwilligen. Auch vom Dachboden aus wurden die Flammen zurückgedrängt. Zur Unterstützung der Löscharbeiten stand auch die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Stadt St. Valentin im Einsatz.

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Ein benachbartes Mehrparteienhaus wurde mit Unterstützung der Feuerwehren vorsorglich evakuiert, weil dort durch die abstrahlende Hitze die Fensterscheiben bersten ließen. 
Als Löschmittel wurden Wasser und in weiterer Folge auch Schaum eingesetzt, sodass es gelang, das Feuer vollständig löschen zu können. Auch das betroffene Wohnhaus konnte gerettet werden. Meldungen über Verletzte gibt es seitens der Feuerwehren nicht.

Feuer konnte gelöscht werden

Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Strengberg, Thürnbuch-Au, Sindelburg, Wallsee, Haindorf, Stadt Haag, Endholz und Sankt Valentin, sowie Rettungskräfte und Polizei.

Amstetten
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