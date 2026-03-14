Meterhohe Flammen: Senioren flüchteten aus brennendem Haus in Baden

In einem Einfamilienhaus in Traiskirchen (Bezirk Baden) kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute schlugen bereits meterhohe Flammen aus einem Fenster im Dachgeschoß, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtet. Ein Zimmer stand in Vollbrand.

Das Gebäude wird von einem älteren Ehepaar bewohnt. Die Senioren konnten sich rechtzeitig selbstständig ins Freie retten. Sie fanden erst bei ihren Nachbarn Schutz und wurden dann von den Rettungskräften versorgt. Da beide Personen Rauchgas eingeatmet hatten, brachte ein Rettungswagen sie zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus.

29 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Die Feuerwehr begann zunächst, die Flammen mithilfe einer Teleskopmastbühne zu bekämpfen. So wurde das Übergreifen des Feuers auf das Dach verhindert, heißt es in einer Aussendung. Auch im Inneren konnte das Ausbreiten der Flammen gestoppt werden. Um Glutnester mittels Wärmebildkameras aufzuspüren, mussten die Deckenplatten mit Einreißhaken entfernt werden.