Niederösterreich

Meterhohe Flammen: Senioren flüchteten aus brennendem Haus in Baden

Der betroffene Raum stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Das betroffene Paar wurde von der Rettung versorgt.
14.03.2026, 20:09

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Eine Aufnahme der Feuerwehr vor dem Einfamilienhaus, aus dessen Fenster Flammen schlagen.

In einem Einfamilienhaus in Traiskirchen (Bezirk Baden) kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute schlugen bereits meterhohe Flammen aus einem Fenster im Dachgeschoß, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtet. Ein Zimmer stand in Vollbrand.

Großeinsatz im Bezirk Mistelbach: Wirtschaftsgebäude in Flammen

Das Gebäude wird von einem älteren Ehepaar bewohnt. Die Senioren konnten sich rechtzeitig selbstständig ins Freie retten. Sie fanden erst bei ihren Nachbarn Schutz und wurden dann von den Rettungskräften versorgt. Da beide Personen Rauchgas eingeatmet hatten, brachte ein Rettungswagen sie zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus

29 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Die Feuerwehr begann zunächst, die Flammen mithilfe einer Teleskopmastbühne zu bekämpfen. So wurde das Übergreifen des Feuers auf das Dach verhindert, heißt es in einer Aussendung. Auch im Inneren konnte das Ausbreiten der Flammen gestoppt werden. Um Glutnester mittels Wärmebildkameras aufzuspüren, mussten die Deckenplatten mit Einreißhaken entfernt werden.

Zimmerbrand in Kronegg: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt standen 29 Mitglieder der Feuerwehren Traiskirchen-Stadt und Wienersdorf im Einsatz. Das betroffene Schlafzimmer im Dachgeschoß wurde durch den Brand vollständig zerstört, angrenzende Räume erheblich durch Rauch und Brandgase beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Den Hausbesitzern wurde seitens der Stadtgemeinde eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt.

Baden
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