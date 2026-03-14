Zimmerbrand in Kronegg: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Freitagmittag rückten fünf Feuerwehren zu einem Löscheinsatz in Kronegg (Bezirk Zwettl ) aus. Ein Zimmer im ersten Stock eines Wohnhauses war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, wie die Feuerwehr Arbesbach berichtet.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte begannen zunächst von außen mit den Löscharbeiten. Atemschutztrupps betraten das Gebäude, um die Flammen von innen zu bekämpfen. Da die Wasserversorgung über die Bundesstraße sichergestellt werden musste, regelten Feuerwehrmitglieder den Verkehr im Bereich der Schlauchbrücke.

Drei Stunden im Einsatz

Laut dem Einsatzbericht entstand durch den Brand ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt beteiligten sich die Feuerwehren Arbesbach, Altmelon, Großpertenschlag, Groß Gerungs und Schönbach mit 60 Feuerwehrmitgliedern und zehn Fahrzeugen an den Löscharbeiten. Polizei und Rettung waren ebenfalls vor Ort. Der Einsatz konnte nach rund drei Stunden beendet werden.