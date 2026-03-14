Großeinsatz im Bezirk Mistelbach: Wirtschaftsgebäude in Flammen

Ein Wirtschaftsgebäude ist am Freitagnachmittag in Poysbrunn (Bezirk Mistelbach) in Vollbrand geraten und hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bereits bei der Anfahrt gegen 16.00 Uhr war eine massive Rauchentwicklung weithin sichtbar, wie die Feuerwehr Poysbrunn berichtet.

Erschwerte Löschbedingungen

Von dem brennenden Gebäude aus griffen die Flammen auf einen Wohnwagen und eine Halle über. Auf dem Hallendach befand sich eine Photovoltaikanlage, die durch das Feuer ebenfalls schwer beschädigt wurde. Zudem kam es zu mehreren Explosionen. Wind und hohe Temperaturen erschwerten den Löscheinsatz erheblich.

Insgesamt standen 14 Feuerwehren mit rund 160 Mitgliedern im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Brandsicherheitswache wurde bis in den Morgen fortgesetzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.