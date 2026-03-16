St. Pölten

Kröten-Highway in St. Pölten: Gefährliche Hochzeitsreise

Amphibien sind durch die steigenden Temperaturen auf Wanderschaft. In St. Pölten erhalten sie Schutz durch Freiwillige.
Anna Mayr
16.03.2026, 10:50

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Eine Kröte überquert nachts eine dunkle Straße, während Autos vorbeifahren.

Zusammenfassung

  • Amphibien wandern wegen steigender Temperaturen und werden in St. Pölten von Freiwilligen beim Überqueren der Straßen geschützt.
  • Rund 800 Meter Zaun und Fangeimer werden an mehreren Kröten-Highways aufgestellt, um Tiere sicher zu sammeln und zu transportieren.
  • Freiwillige bringen die Amphibien morgens und abends über die Straße, Autofahrer sollen auf Tiere und Helfer achten.

Amphibien wie Kröten, Frösche oder Molche sind nicht die schnellsten Lebewesen. Mit einer Geschwindigkeit von 0,1 bis einem Meter pro Sekunde, brauchen sie rund 15 bis 20 Minuten um eine Straße zu überqueren. 

Genug Zeit, um die Tiere totzufahren - genau das macht die Hochzeitsreise für die Amphibien lebensgefährlich. Viele Freiwillige rund um Susanne Wegenkittl vom Naturschutzbund Niederösterreich kümmern sich derzeit in den Abendstunden darum, Amphibien sicher über die Straßen zu bringen. In WhatsApp-Gruppen organisieren sich die Krötenretterinnen und -retter. 

Amphibien sind wieder auf dem Weg zu ihren Laichgewässern

800 Meter Zaun verbaut

In St. Pölten gibt es einige Kröten-Highways, am Eisberg in der Kunrathstraße, beim Augebiet nördlich des Ratzersdorfer See, in Pottenbrunn beim Wasserschloss und beim GÜPL Völtendorf. 

Erwin Sulzer vom Wirtschaftshof kümmert sich mit seinem Team um das Aufstellen der Zäune und das Einfassen der Fangeimer. Es ist wichtig, dass sich darin auch Stöckchen befinden. „Es fallen neben den Amphibien auch andere Kleintiere wie Käfer oder Mäuse in die Kübel. Über dünne Äste, die über den Rand reichen sollen, können sie wieder herausklettern“, erklärt Biologin Vanessa Nowotny, die in der Magistratsabteilung Nachhaltigkeit, Umwelt und Energiewirtschaft arbeitet. 

versammelte Menschen bei einem Schutzzaun

Gemeinsam setzen sich Susanne Wegenkittl vom Naturschutzbund NÖ, Erwin Sulzer vom Wirtschaftshof, Stadtgärtner Robert Wotapek (hockend), Geschäftsstellenleiter Franz Gruber, Vanessa Nowotny, Bürgermeister Matthias Stadler, Tatjana Fischer und Martin Gruber-Dorninger für die Amphibien ein.

Zwei Mal täglich ausleeren, bitte

Besonders in den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung ist die Aktivität der Amphibien besonders hoch. „Wichtig ist es die Tiere einfach über die Straße zu bringen und hinter dem Zaun wieder abzusetzen, damit sie sich ihren Weg selbstständig zu den Laichgewässern bahnen können“, erklärt Nowotny.

Krötenwanderung hat wieder Tausende tote Tiere zur Folge

Das Ausleeren sollte zwei Mal am Tag geschehen, Freiwillige bringen die Amphibien in den Kübeln sicher über die Straße. Das bedeutet besondere Vorsicht für Autofahrerinnen und Autofahrer: nicht nur auf die Kröten, sondern auch auf ihre Helferinnen und Helfer sollte Rücksicht genommen werden. 

Niederösterreich St. Pölten
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