Amphibien wie Kröten, Frösche oder Molche sind nicht die schnellsten Lebewesen. Mit einer Geschwindigkeit von 0,1 bis einem Meter pro Sekunde, brauchen sie rund 15 bis 20 Minuten um eine Straße zu überqueren.

Genug Zeit, um die Tiere totzufahren - genau das macht die Hochzeitsreise für die Amphibien lebensgefährlich. Viele Freiwillige rund um Susanne Wegenkittl vom Naturschutzbund Niederösterreich kümmern sich derzeit in den Abendstunden darum, Amphibien sicher über die Straßen zu bringen. In WhatsApp-Gruppen organisieren sich die Krötenretterinnen und -retter.

800 Meter Zaun verbaut

In St. Pölten gibt es einige Kröten-Highways, am Eisberg in der Kunrathstraße, beim Augebiet nördlich des Ratzersdorfer See, in Pottenbrunn beim Wasserschloss und beim GÜPL Völtendorf.

Erwin Sulzer vom Wirtschaftshof kümmert sich mit seinem Team um das Aufstellen der Zäune und das Einfassen der Fangeimer. Es ist wichtig, dass sich darin auch Stöckchen befinden. „Es fallen neben den Amphibien auch andere Kleintiere wie Käfer oder Mäuse in die Kübel. Über dünne Äste, die über den Rand reichen sollen, können sie wieder herausklettern“, erklärt Biologin Vanessa Nowotny, die in der Magistratsabteilung Nachhaltigkeit, Umwelt und Energiewirtschaft arbeitet.