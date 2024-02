Gegen Zersiedelung: Politik bringt nun Bodenschutzpaket auf den Weg

Die Volksbefragung hat einmal mehr gezeigt, wie sehr die Menschen in Niederösterreich das Thema Versiegelung und der Schutz des Bodens beschäftigt.

Es waren die Bürger von Sierndorf im Bezirk Korneuburg, die sich vor einigen Tagen gegen die Erweiterung eines Betriebsgebietes ausgesprochen hatten. 53 Prozent der Wahlberechtigten wollten nicht, dass eine Möbelkette in der Gemeinde ein Lager errichtet. Im betroffenen Ortsteil Höbersdorf waren es sogar 72 Prozent.

Im größten Bundesland liegt der Bodenverbrauch bei etwa 1,7 Hektar pro Tag. Seitens des Landes wird allerdings betont, dass dieser vor allem auf Reserven (zum Beispiel Baulücken) stattfinde. Tatsächlich gibt es auch gute Gründe, warum Flächen gebraucht werden. So wurde in den vergangenen zehn Jahren ein Bevölkerungswachstum von mehr als sechs Prozent verzeichnet, auch die Wohnfläche pro Person ist gestiegen. Zusätzlich benötigt die Wirtschaft passende Grundstücke, in einem Jahrzehnt eröffneten zusätzlich 28.000 Betriebe.